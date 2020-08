Vor Ministerpräsidenten-Runde : Söder fordert höhere Strafen und mehr Konsequenz bei Corona-Verstößen

Berlin Der CSU-Chef geht mit klaren Vorstellungen in die Beratungsrunde der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel am Donnerstag. Er erhofft sich zudem eine bundesweit einheitliche Philosophie.

CSU-Chef Markus Söder hat sich vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise am Donnerstag für höhere Strafen für Masken-Verweigerer und Quarantänebrecher ausgesprochen. Die Bußgelder müssten angehoben und Verstöße konsequent geahndet werden, forderte Söder am Mittwoch nach der Sitzung des Koalitionsausschusses vom Vorabend in Berlin.