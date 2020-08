Sechs von 18 Punkten abgehakt : Bundesregierung räumt Windrad-Hürden aus dem Weg

Berlin Weil der Ausbau der Windenergie im Schneckentempo voranging, hatte das Wirtschaftsministerium einen Arbeitsplan erstellt. Dazu gehören Maßnahmen, die Anwohner für Windräder erwärmen sollen.

Von den 18 Vorhaben des Aktionsprogramms für mehr Windräder an Land sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums inzwischen sechs Punkte komplett abgearbeitet. Drei weitere seien in der Umsetzung und schon sehr weit, zudem würden drei Vorhaben mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) angegangen, teilte das Ministerium von Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Die EEG-Reform soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.