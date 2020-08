„Mit Verstößen zu rechnen“ : Berlin verbietet Demos gegen Corona-Maßnahmen am Wochenende

Berlin verbietet Demos gegen Corona-Maßnahmen am Wochenende

Dicht gedrängt und meist ohne Maske protestieren am 1. August in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Bei der Großdemonstration Anfang August hatten zahlreiche Teilnehmer gegen die Hygieneregeln verstoßen. Berlin soll nicht erneut als „Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten“ missbraucht werden, sagt der Innensenator.

Die Berliner Versammlungsbehörde hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verboten. Es sei damit zu rechnen, "dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird", teilte die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch zur Begründung mit.

Bereits die vorangegangenen einschlägigen Versammlungen vom 1. August hätten gezeigt, "dass die Teilnehmenden sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben", hieß es in der Mitteilung der Senatsverwaltung weiter. Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte ein entschiedenes Einschreiten der Polizei im Fall von Ansammlungen an.

"Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird", erklärte Geisel am Mittwoch. "Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen." Er erwarte auch, dass sich alle "Demokratinnen und Demokraten" klar von diesen distanzierten.

Am 1. August hatten in Berlin rund 20.000 Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei wurden Hygieneauflagen bewusst missachtet. Neben Corona-Leugnern und radikalen Impfgegnern waren auch viele Teilnehmer mit eindeutig rechtsgerichteten Fahnen oder T-Shirts in der Menge zu erkennen.