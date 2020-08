Quarantäne statt Corona-Test : Spahn verteidigt Zickzack-Kurs bei Reiserückkehrern

Berlin Der Gesundheitsminister hat die geplanten Änderung der Teststrategie in Schutz genommen. Es sei wichtig, Maßnahmen ständig anzupassen. Die Testpflicht für Reiserückkehrer war erst am 8. August eingeführt worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die geplanten Änderungen bei Tests für Reiserückkehrer verteidigt. „Die Strategie beinhaltet es in einer solchen dynamischen Großlage immer, auch lageangepasst die konkreten Maßnahmen weiterzuentwickeln“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Daran werde man sich gemeinsam gewöhnen müssen.