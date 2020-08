Koalitionsausschuss im Kanzleramt : Staatliche Corona-Hilfen sollen deutlich verlängert werden

Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg ins Kanzleramt, in dem noch Angela Merkel (CDU) das Sagen hat. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Gute Nachricht für Beschäftigte und Arbeitgeber: Das Kurzarbeitergeld wird künfig voraussichtlich bis zu 24 Monate lang ausgezahlt werden. Überschuldete Unternehmen sollen zudem bis Jahresende keine Insolvenz anmelden müssen. An den Plänen gibt es aber auch Kritik.

Da ein Ende der Corona-Krise noch nicht absehbar ist, will die große Koalition die staatlichen Krisenhilfen für Arbeitnehmer und Unternehmen verlängern. Das zeichnete am Dienstagabend beim ersten Treffen der Koalitionsspitzen von Union und SPD nach der Sommerpause ab. So soll die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld von zwölf auf voraussichtlich 24 Monate ausgedehnt werden.