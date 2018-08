Die Kunst des Zuhörens

Andere ausreden lassen, fällt vielen schwer. Zuhören geht noch weiter.

Wahre Zuhörer sehen ganz von sich ab. Sie wollen wissen, an welchen Punkten der andere ringt, was ihm im Moment des Formulierens noch unklar ist und was Gefühle in ihm weckt, die sich ganz sacht im Gesicht abzeichnen. Zuhören ist also mehr als eine Frage der Geduld. Zuhörer müssen neugierig sein, empathisch begabt und bescheiden genug, den anderen gelten zu lassen.