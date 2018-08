Kolumne: Konservativ sein ist nicht von gestern

Düsseldorf Ein sauerländischer Adels-Opa lehrt: Reaktionäre sind keine Konservativen.

Es gehört zu den politischen Torheiten, sich fürs Konservativsein zu entschuldigen. An dem festzuhalten, was immer gilt und bewahrenswert erscheint, ist nicht nur konservativ, sondern auch vernünftig. Ein großer Konservativer aus Bayern, nach dem wegen bleibender Verdienste der Münchner Flughafen benannt ist (Franz Josef Strauß), hat seine Haltung auf die Formel gebracht: konservativ sein heiße, an der Spitze des Fortschritts zu marschieren.