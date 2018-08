Kolumne: Wir leben alle wieder auf Pump

Düsseldorf Die natürlichen Ressourcen für 2018 sind aufgebraucht. Kaum einen beunruhigt es.

Wie peinlich ist es, wenn in einer Gaststätte am Ende das Geld nicht reicht und wir bei den Freunden den Fehlbeitrag leihen müssen. Größere Summen sind es ja nicht, doch wie unangenehm ist die Situation. Was denken die Menschen an den Nebentischen, die Zeuge dafür werden, dass wir auf Pump gegessen und getrunken haben?

Das ist seit ein paar Tagen mit uns und der Erde so: Wir haben seit Anfang August unsere natürlichen Ressourcen für 2018 weltweit verbraucht. Das, was wir jetzt und bis Jahresende an Energie, Wasser, Rohstoffe usw. nutzen, übersteigt unser ökologisches Vermögen. Unsere Nachfrage übersteigt jenes Angebot, das zur Verfügung steht, wenn das Leben auf der Erde eine Zukunft haben soll. Das war zwar schon in den Vorjahren so, doch nie fiel die „Jahresabrechnung“ auf ein so frühes Datum. Die Erdbevölkerung – und das sind natürlich vor allem wir aus den westlichen Industrienationen – lebt auf Pump.