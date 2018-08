Mönchengladbach: Grüne Damen helfen Kranken im Maria-Hilf

Die Grünen Damen werden so genannt, weil sie grüne Kasacks tragen. Sie kümmern sich in den Maria Hilf-Kliniken um Kranke. Unser Foto zeigt die "Grüne Dame" Sabine Groth. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Sabine Groth ist eine von 16 Grünen Damen der Kliniken Maria Hilf. Die ehrenamtlichen Helferinnen unterstützten Patienten und Angehörige im Klinikalltag.

Der kleine Engel am Revers des hellgrünen Kittels fällt kaum auf, und doch mag er in den Augen vieler Patienten das passende Symbol für Sabine Groths Wirken sein. Groth ist eine von 16 Grünen Damen der Städtischen Kliniken Maria Hilf. Die ehrenamtlichen Helferinnen sind über ihre grünen Kittel leicht zu erkennen und leisten wichtige Hilfe im Klinikalltag. Sie unterstützten Patienten mit kleinen Botengängen, netten Hilfestellungen – und sie hören zu, wenn bei Sorgen und Ängsten Gesprächsbedarf besteht. Dabei wird den Damen vielfach ein Balanceakt abverlangt, um das richtige Gespür für Nähe und Abstand zu entwickeln. Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit und Belastbarkeit sind Grundvoraussetzungen für diesen Dienst am Menschen.

An erster Stelle steht für Groth die Bereitschaft zuzuhören. „Das Zuhören ist die Hauptsache“, sagt die 47-Jährige. Gesprächsbedarf besteht oft nicht nur bei Patienten, sondern auch bei Angehörigen, die über ihren Kummer sprechen möchten, wie auch mitunter bei Angestellten des Hauses. „Oft denkt man, dass Einsamkeit eher ein Problem alter Menschen ist, doch häufig sind schon junge Leute davon betroffen“, sagt Groth mit offenem, freundlichem Blick. Der Wunsch nach einem Zuhörer ist allerdings nicht nur in Einsamkeit begründet. Groth kennt ebenso Patienten, die ihrer Familie gegenüber stark sein wollen und diese nicht mit ihren Ängsten belasten wollen. Der Wunsch nach Gesprächen wird inzwischen häufiger geäußert als früher. Groth kennt scherzhafte Bemerkungen, aber eben auch die Auseinandersetzung mit dem Sterben. Auch dabei hat sie die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. „Eine Patientin hat sich vor der Verlegung ins Hospiz von uns allen verabschiedet und uns Mut zugesprochen“, erzählt sie. Sie erlebte einen Patienten, der die Gelassenheit vor dem nahen Tod mit dem zuvor glücklich geführten Leben begründete. Er könne loslassen, habe der Patient gesagt, erzählt sie nachdenklich.

Mit ihren 47 Jahren gehört die zweifache Mutter zu den jüngeren Damen im Team. Viele entscheiden sich mit Beginn des Rentenalters für das Ehrenamt, andere werden durch persönliche Ansprache gewonnen. Einige ehemalige Krankenschwestern wachsen über ihren Beruf regelrecht in die Tätigkeit hinein. Groth hat bei ihrem Einsatz als Grüne Dame bisher noch nie erlebt, dass Mitstreiterinnen wegen mentaler Belastung aufhörten. Entscheidend für den Rückzug sind in der Regel Altersgründe und körperliche Beeinträchtigungen. Schließlich sind mit der Aufgabe auch oft lange Wege durch die Flure des Krankenhauses verbunden.

Den eigentlichen Anstoß für Groths Entscheidung, sich den Grünen Damen anzuschließen, gab ein Klinikaufenthalt vor acht Jahren. „Damals hatte ich eine Bettnachbarin ohne Angehörige und habe nur gedacht: die arme Frau“, erzählt sie. Über einen ausliegenden Prospekt erfuhr sie als Patientin von den Grünen Damen. Die Entscheidungsphase, bei ihnen mitzuwirken, wurde über einen persönlichen Kontakt der Mutter beschleunigt. Nun schaut Groth jeden Montag und Mittwoch, wo ihre Hilfe benötigt werden könnte. Sie ist dann mindestens von 9 bis 12 Uhr erreichbar, mitunter auch bis in den Nachmittag. Donnerstags richtet sie mit anderen ein Café für Patienten und Angehörige auf der Strahlentherapie- und Palliativstation aus. Auch dieses Angebot wird in der Regel gut angenommen. „Wir arbeiten eng mit den Seelsorgern zusammen“, sagt Groth. Regelmäßig angebotene Vorträge, etwa von Ärzten und Therapeuten zu Krankengeschichten, zu Ritualen und den Umgang mit Ängsten schärfen den Blick und helfen, mit eigenen Belastungen umzugehen. Im Krankenhaus wird die Arbeit der Grünen Damen wertgeschätzt. Einmal im Jahr stiften die Geschäftsführer Professor Andreas Lahm und Jürgen Hellermann einen Ausflug als Dankeschön. In diesem Jahr führte der in den Düsseldorfer Aqua-Zoo sowie nach Kaiserswerth und endete mit einem gemeinsamen Abendessen.