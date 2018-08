NRW baut nicht genug Schulden ab

Düsseldorf Bislang hilft beim Schuldenabbau in Nordrhein-Westfalen nur die Konjunktur. Die Landesregierung könnte mehr tun.

Grundsätzlich sind Staatsschulden so lange kein Problem, wie ihnen Werte gegenüberstehen. In Teilen von NRW ist die Infrastruktur aber so schlecht, dass man sich fragt, wo die 174,4 Milliarden Schulden herkommen. Außerdem müssen sie irgendwann abgebaut werden. An diesem Punkt hat NRW ein zweites Problem. Das Land baut sie zwar ab, und Schwarz-Gelb will keine neuen Schulden machen. Aber die bisherigen Bemühungen reichen nicht. Die Steuereinnahmen sprudeln schon so lange so stark, dass der Schuldenabbau größer sein müsste. Im ersten Halbjahr nahm das Land wegen der guten Konjunktur 29,8 Milliarden Euro ein – 6,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2017 flossen dem Landeshaushalt Steuereinnahmen in Höhe von 55,7 Milliarden Euro zu (plus 3,7 Prozent). Auch 2016 bekam das Land 53,7 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent). Vor dem Hintergrund dieser Serie wirken die Erfolge des Landes beim Schuldenabbau klein. Wirklich voran kommt der Abbau nur, wenn die Landesregierung auch mal ein Sparprogramm vorlegt. Aber das ist vom Kabinett Laschet vorerst nicht zu erwarten.