Kolumne: Ewiger Frieden ist bloß ein Traum

Düsseldorf Wenn Künstler mit ihrem feinen Gespür Krieg wittern, sollte man nicht abwinken.

Klaußner, der demnächst als deutscher Kulturbotschafter in Thomas Manns berühmtem weißem Haus am südkalifornischen Pazifik einige Zeit verbringen wird, ist skeptisch, was die Fähigkeit des Menschen zum ewigen Frieden betrifft. Da ähnelt Klaußner dem Friedensnobelpreisträger Mann, den die Nazis aus der Heimat geekelt hatten und der als Exilant in der „Neuen, Freien Welt“ seinen Schreibtisch aufstellen durfte, um dort Werk und Ruhm zu mehren sowie Ehre einzulegen für sein abgestürztes Kulturvolk.