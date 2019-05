Justizministerin will Mietpreisbremse verschärfen : Vermieter sollen zuviel erhaltene Miete zurück zahlen müssen

Hamburg Das zuständige Ministerium unter Katarina Barley will erneut die Mietpreisbremse ändern. Die neuen Pläne sehen vor, dass Vermieter, die zu Unrecht zuviel Miete verlangt haben, die Differenz zurück zahlen müssen.

In einem Interview mit dem ARD-Politikmagazin "Panorama" kündigte die SPD-Politikerin nach einem Bericht vom Sonntag an, ihr Ministerium werde dazu in Kürze einen Referentenentwurf vorlegen. Im Kern strebt Barley an, dass Vermieter bei Verstößen in Zukunft zuviel erhaltene Miete zurückzahlen müssen.