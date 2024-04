Ab Juli fällt das Nebenkosten-Privileg weg Kabel-TV: Welche Alternativen Mieter jetzt haben

Mehr als 20 Millionen Mieterhaushalte gibt es in Deutschland, und rund zwölf Millionen von ihnen sind betroffen von einer Änderung beim Kabelanschluss, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Kraft tritt. Sie zahlen bislang jeden Monat für den Kabelanschluss, unabhängig davon, ob sie ihn nutzen oder nicht. Das ist Ende Juni vorbei; dann fällt das Nebenkostenprivileg, das den Vermietern in Deutschland bislang erlaubt, diese Gebühren über die Nebenkosten den Mieter-Haushalten in Rechnung zu stellen. Die können bald selbst entscheiden, ob sie noch freiwillig für das Kabel-TV zahlen wollen. Kehrseite: Viele von ihnen müssen sich innerhalb der nächsten Wochen auch selbst um das Thema kümmern. Dabei ist Vodafone der mit Abstand wichtigste Kabel-TV-Anbieter Deutschlands.