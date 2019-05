Streit um Grundsteuer-Reform : Kommunen drängen Regierungsparteien zu schneller Lösung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Grundstücksbesitzer im Freistaat vor steuerlichen Mehrbelastungen schützen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Im Streit um die Reform der Grundsteuer zwischen Bayerns CSU-Landesregierung und dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium ist auch nach einer Anhörung mit Verfassungsrechtlern keine Lösung in Sicht.

ist Korrespondentin in Berlin.

Mehrere Stunden hatten sich am Freitag auf Einladung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Vertreter aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern in Berlin mit Experten über die Möglichkeit sogenannter Länder-Öffnungsklauseln im Gesetz beraten. Dem Vernehmen nach gingen unter den Verfassungsrechtlern die Meinungen auseinander, ob für eine eigenständige Regelung der Grundsteuer in den Ländern zuvor das Grundgesetz geändert werden muss. Das CSU-geführte Innenministerium hält Öffnungsklauseln für die Länder ohne Verfassungsänderung für möglich. Scholz dagegen ist skeptisch.