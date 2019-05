Gott und die Welt : Wir sind der Klimawandel

Düsseldorf Wir leben auf Kosten der anderen. Darum fängt jede Veränderung bei uns an.

Manchmal reicht es ja, sich für ein paar Augenblicke einfach nur umzuschauen. Sich also aus dem Getriebe des Alltags rauszunehmen und zum Beobachter von dem zu werden, was sich um uns herum abspielt. Wie etwa – ziemlich banal – im Supermarkt. Dann sieht man, wie unbedenklich wir uns daran gewöhnt haben, was es dort allein an Obst und Gemüse sogar im Frühjahr hierzulande zu kaufen gibt: Bananen und Orangen, Kiwi und Avocados, Ananas und Physalis. Im Grunde nichts Besonderes, jedenfalls nicht für uns. Denn selbstverständlich wählen wir aus von den Früchten dieser Welt und das zu jeder Jahreszeit. Woher sie kommen, wie umweltschädlich die irrsinnig langen Transportwege und wie schädlich die Monokulturen in den Herkunftsländern sind, bedenken wir selten.