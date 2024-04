Ladenmiete in der Moerser Innenstadt Teueres Pflaster für kleine Geschäfte

Die Moerser Innenstadt hat die teuerste Ladenmiete für kleine Geschäfte in Toplagen im Kreis Wesel. Das geht aus einer aktuellen Erhebung zu den Gewerbemieten am Niederrhein der Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) in Duisburg hervor. Der Quadratmeterpreis für einen kleinen Laden in sogenannter 1a-Lage beträgt demnach in der Grafenstadt 35 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Wesel zahlen Einzelhändler für einen entsprechenden Standort derzeit 30 Euro pro Quadratmeter, in Dinslaken 22 Euro, in Neukirchen-Vluyn (Mitte) 19,60 Euro, im Kamp-Lintforter Zentrum 12 Euro und in Xanten (Mitte) 7 Euro.