Innere Sicherheit : 5,4 Millionen Schusswaffen deutschlandweit in Privatbesitz

Leipzig Die Universität Leipzig hat mitgeteilt, dass sich in Deutschland aktuell rund 5,4 Millionen Schusswaffen legal in Privatbesitz befinden. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Recherche.

In dem Recherche-Projekt haben Leipziger Journalismus-Studentinnen und -Studenten Daten zum privaten Schusswaffenbestand in Deutschland gesammelt und aufbereitet. Gemäß der erfolgten Abfrage bei allen 541 deutschen Waffenbehörden befinden sich bundesweit rund 5,4 Millionen Schusswaffen legal in Privatbesitz, wie die Universität Leipzig am Montag mitteilte. Die meisten gemeldeten Waffen pro 1000 Einwohner gibt es demnach in Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Saarland, die wenigsten in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg.