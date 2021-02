Kostenpflichtiger Inhalt: Schön-Wetter-Hotspots : Sonne gibt es auch im Park nebenan

Blühende Frühlingslandschaften gibt es auch ohne Menschenansammlungen – in kleinen Parks um die Ecke. Foto: Andreas Gruhn

Meinung Das Frühlingswetter fördert, was Mediziner schon lange raten in dieser Pandemie: Ab an die frische Luft! Aber doch bitte nicht alle an die gleichen Orte. Das sollte jedem einleuchten und nicht erst wieder durch Verbote geregelt werden müssen.