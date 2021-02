Bilanz der „Wohnraumoffensive“ am Dienstag : Mieterbund übt scharfe Kritik an Wohnungspolitik von Bund und Ländern

Wohnungsneubau in Ratingen. Die Zahl der fertig gestellten Wohnungen steigt noch immer nicht schnell genug. Foto: Joachim Preuß

Berlin Die vor zwei Jahren gestartete „Wohnraumoffensive“ von Bund und Ländern habe ihre Ziele klar verfehlt, sagt Mieterbunds-Chef Lukas Siebenkotten. Nach einer neuen Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft verfügen Mieter im Schnitt pro Kopf über 35 Quadratmeter, Eigentümer über 48 Quadratmeter.

Der Deutsche Mieterbund hat Bund und Länder aufgefordert, in Zukunft deutlich mehr in den Bau neuer Sozialwohnungen zu investieren. „Die Bilanz der Wohnraumoffensive ist nicht gut. So wird das selbst gesetzte, nicht einmal sonderlich ambitionierte Hauptziel, in der laufenden Legislaturperiode 1,5 Millionen Wohnungen zu schaffen, deutlich verfehlt“, sagte der Präsident des Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. „Und das, was gebaut wurde, ist für viele Menschen nicht bezahlbar“, sagte Siebenkotten.

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wollen am Dienstag eine Bilanz ihrer „Wohnraumoffensive“ ziehen. Sie war vor zwei Jahren begonnen worden, um die Wohnungsknappheit in vielen Städten zu bekämpfen. Die Zahl der fertiggestelten Wohnungen ist in den vergangenen beiden Jahren zwar leicht gestiegen, die Summe von 1,5 Millionen neuen Wohnungen wurde aber nicht erreicht. Nach Darstellung des Mieterbunds dreht sich auch deshalb die Mietenspirale nach oben.

„Obwohl in dieser Situation der Bau neuer Wohnungen, die man nur mit Wohnberechtigungsschein anmieten kann, das Gebot der Stunde wäre, wurden davon pro Jahr nur etwa 25.000 fertig gestellt, während gleichzeitig jeweils etwa 60.000 Wohnungen wegen des Auslaufens entsprechender Bindungen ihren Sozialwohnungscharakter verloren“, erklärte Siebenkotten. „Im Ergebnis wird die Zahl der Sozialwohnungen immer kleiner und liegt inzwischen bei nur noch gut 1,1 Millionen, während sie in den 80-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch bei nahezu drei Millionen lag“, sagte Siebenkotten. „Wir fordern neben der effektiven Beschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ein soziales Bodenrecht, das die ungezügelte Explosion der Baulandpreise stoppt, und deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum“, sagte er.