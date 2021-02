Sorgen wegen steigenden Zahlen : Bundesregierung will vor weiteren Lockerungen Wirkung derzeitiger Öffnungen abwarten

Bundesregierung will vor weiteren Lockerungen Wirkung derzeitiger Öffnungen abwarten

Berlin Die Bundesregierung mahnt angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen bei möglichen Lockerungen der bestehenden Regeln zur Vorsicht. Regierungssprecher Seibert wies darauf hin, dass die Zeit sinkender Infektionszahlen offensichtlich „im Moment vorbei“ sei.

Es gebe derzeit schon erhebliche Öffnungsschritte besonders bei Kitas und Schulen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Wir müssen sehr genau hinschauen, wie sich das auswirkt“, hob er hervor.

Kanzlerin Merkel kann sich Corona-Lockerungen in Etappen vorstellen

Vorschläge bei CDU-Sitzung : Kanzlerin Merkel kann sich Corona-Lockerungen in Etappen vorstellen

Zwar solle weiterhin mit den Ländern über eine „vernünftige Öffnungsstrategie“ beraten werden, sagte Seibert mit Blick auf das nächste Bund-Länder-Spitzentreffen am 3. März. Es müsse aber berücksichtigt werden, dass derzeit „die erste Öffnungswelle rollt“. Neben Kitas und Schulen verwies Seibert auch auf die Öffnung von Gartencentern und Baumärkten in mehreren Bundesländern sowie demnächst der Friseursalons. Dies bedeute bereits „ein erhebliches Mehr an Kontakten“.