Flut-Katastrophe in Deutschland : Bundesregierung bringt 400 Millionen Euro Hochwasser-Soforthilfe auf den Weg

Flut-Katastrophe in Deutschland

Berlin Die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Woche sollen Soforthilfen von 400 Millionen Euro erhalten. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin, dass der Bund zunächst 200 Millionen Euro bereitstellt.

Besuch in Bad Münstereifel

Besuch in Bad Münstereifel : Merkel und Laschet versprechen Opfern schnelle Hilfen

Zur Finanzierung sagte Scholz, es gehe zwar um große Summen, sie seien aber gemessen am Haushaltsvolumen auch nicht so dramatisch. „Wir werden das bewältigen können“, sagte der Finanzminister. Mit Blick auf Flut-bedingte Umsatzausfälle etwa von zerstörten Geschäften verwies Scholz auf den bereits in der Corona-Krise eingerichteten Härtefallfonds. Es werde daran gearbeitet, die Regelungen für dessen Inanspruchnahme anzupassen.