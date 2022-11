G7-Länder verurteilen jüngste Raketentests : Seoul – Test von nordkoreanischer Interkontinentalrakete offenbar fehlgeschlagen

Ein Monitor in Seoul überträgt eine Nachrichtensendung, in der, mit einem Archivbild, über eine nordkoreanischen Militärübung berichtet wird Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Seoul Der Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete schlug offenbar fehl, vermutet Südkorea. Die G7-Länder verurteilen die jüngsten Raketentests, die USA fordern als Reaktion die internationale Gemeinschaft zur lückenlosen Umsetzung der Sanktionen gegen Pjöngjang auf

Nordkorea hat die Spannungen in der Region mit dem erneuten Abfeuern von Raketen angeheizt - darunter nach südkoreanischen Angaben eine Interkontinentalrakete. Der Test der Interkontinentalrakete schlug allerdings „vermutlich fehl“, wie das südkoreanische Militär am Donnerstag mitteilte. Die USA forderten als Reaktion auf die jüngsten Raketentests die internationale Gemeinschaft zur lückenlosen Umsetzung der Sanktionen gegen Pjöngjang auf und verlängerten das gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea .

Lokalmedien zufolge ertönten auf der südkoreanischen Insel Ulleungdo am Donnerstag wie bereits am Vortag Luftschutzsirenen. Auch im Norden Japans wurde dem Verteidigungsministerium in Tokio zufolge die Bevölkerung gewarnt. Anders als zunächst von der japanischen Regierung mitgeteilt, überflog aber offenbar keine nordkoreanische Rakete japanisches Staatsgebiet. Verteidigungsminister Yasukazu Hamada erklärte, die Rakete habe keine japanischen Inseln überquert und sei stattdessen „über dem Japanischen Meer verschwunden“.