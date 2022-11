Bei Klimaprotesten : Faeser fordert konsequente Verfolgung von Straftätern

Berlin Ob das Festkleben an Straßen oder das beschmieren von berühmten Gemälden und Parteizentralen. Innenministerin Nancy Faeser fordert ein hartes Durchgreifen gegen derartige Protestformen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine entschiedene Verfolgung möglicher Straftaten bei Klimaprotesten gefordert. „Wenn Straftaten begangen werden und andere Menschen gefährdet werden, ist jede Grenze legitimen Protests überschritten“, sagte Faeser am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „All das hat mit einer demokratischen Auseinandersetzung überhaupt nichts zu tun. Die Straftäter müssen schnell und konsequent verfolgt werden.“

Haftstrafen nach Attacke auf wertvolles Gemälde in den Niederlanden

Gericht in Den Haag spricht von „schockierender“ Tat

Gericht in Den Haag spricht von „schockierender“ Tat : Haftstrafen nach Attacke auf wertvolles Gemälde in den Niederlanden

Aktivisten des Bündnisses „Letzte Generation“ kleben sich seit Monaten auf Straßen fest. In Berlin verzögerte sich Anfang der Woche nach Angaben der Feuerwehr die Hilfeleistung für eine Radfahrerin, die von einem Lastwagen überrollt worden war, wegen einer Aktion der Gruppierung. Die Frau ist nach Angaben der Polizei vom Donnerstag verstorben. Zuletzt beschmierten Aktivisten Parteizentralen in Berlin und warfen Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde im Museum Barberini in Potsdam.