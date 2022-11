Ort mit Symbolkraft im Angesicht des Krieges : Baerbock eröffnet G7-Treffen in Friedenssaal

Baerbock eröffnet G7-Treffen in Friedenssaal

Außenministerin Annalena Baerbock hat das unter deutscher Präsidentschaft organisierte Treffen ihrer Amtskolleginnen und -kollegen der G7 eröffnet - an einem Ort mit Symbolkraft. Im Friedenssaal des Historischen Rathauses in Münster sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag, die Stadt und der Saal verkörperten das Konzept des Friedens und der Rechtsstaatlichkeit - wie auch das G7-Treffen.