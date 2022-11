Vorwurf aus Südkorea : Nordkorea soll rund ein Dutzend Raketen abgefeuert haben

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (l) spricht während der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) im Präsidialamt. In Südkorea ertönten Luftschutzsirenen, nachdem Nordkorea etwa ein Dutzend Raketen abgefeuert hatte, von denen mindestens eine in der Nähe der angespannten Seegrenze der beiden Rivalen landete (Agenturfoto). Foto: dpa/Uncredited

Seoul Erst droht Nordkorea den USA und Südkorea kaum verhüllt mit dem Einsatz von Atomwaffen, dann fliegen fast ein Dutzend Raketen, von denen eine in der Nähe der Seegrenze einschlägt. Südkorea reagiert prompt.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben rund ein Dutzend Raketen abgefeuert. Mindestens eine sei nahe der Seegrenze der beiden Länder ins Meer gestürzt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Er meldete zunächst drei ballistische Kurzstreckenraketen, die am Mittwoch von der im Osten Nordkoreas gelegenen Küstenstadt Wonsan aus abgeschossen worden seien. Kurz darauf berichtete Südkorea von mehr als zehn weiteren Raketen unterschiedlicher Modelle, die gen Ost- und Westküste der koreanischen Halbinsel geflogen seien. Auf die Aktionen des Nachbarn antwortete Seoul selbst mit Waffentests: Kampfjets hätten drei präzisionsgelenkte Raketen unweit der östlichen Grenze der beiden Länder abgefeuert, teilte Südkoreas Militär mit.

Nach südkoreanischen Angaben war es das erste Mal seit der Teilung Koreas im Jahre 1948, dass eine nordkoreanische Rakete derart nah an der Seegrenze ins Meer stürzte. Ihr Einschlagsort befand sich etwa 167 Kilometer nordwestlich von der südkoreanischen Insel Ulleungdo, wo die Behörden Luftalarm für die Bevölkerung auslösten.

Der Generalstab in Seoul sprach von einem beispiellosen Vorgang, den Südkorea nicht dulden werde. Mit den neuen Provokationen Nordkoreas werde man in enger Abstimmung mit den USA entschlossen umgehen. Südkorea habe die Streitkräfte zudem in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.