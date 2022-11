Erneute Waffentests : Nordkorea schießt Raketen ins Japan-Meer

Seoul/Tokio Wegen erneuter Raketenabschüsse aus Nordkorea hat die japanische Regierung mancherorts die Bevölkerung aufgefordert, Schutz zu suchen. Südkorea sieht Hinweise auf eine Langstreckenwaffe.

Nordkorea hat nach japanischen Informationen erneut drei ballistische Raketen getestet, von denen eine über dem Japan-Meer vom Radar verschwand. Das teilte die Regierung in Tokio am Donnerstag mit. Sie korrigierte damit anfängliche Angaben, wonach die erste nordkoreanische Rakete erneut über Japan hinweggeflogen sei. Es haben keine Schäden in Japan durch die Raketen gegeben. Die Bewohner in einigen nordöstlichen und zentraljapanischen Präfekturen waren zuvor aufgerufen worden, zur Sicherheit in ihren Häusern zu bleiben und Schutz vor möglicherweise herabfallenden Trümmerteilen zu suchen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält sich zur Zeit in Japan auf und wollte am Donnerstagabend (Ortszeit) nach Seoul fliegen.