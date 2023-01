Kostspieliger Alltag Die Inflation sinkt – teuer bleibt es trotzdem

Was die Verbraucher im Portemonnaie im vergangenen Jahr bereits gespürt haben, ist nun auch statistisch verbrieft: Die Inflationsrate ist 2022 auf den höchsten Stand seit mehr als 70 Jahren gesprungen. Die deutschen Verbraucherpreise erhöhten sich um durchschnittlich 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein größeres Plus hatte es im wiedervereinigten Deutschland noch nicht gegeben. 2021 lag die Inflation noch bei 3,1 Prozent. Der Grund für den sprunghaften Anstieg: Die höheren Preise für Energie und Lebensmittel.