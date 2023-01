Preissteigerungen moderater Inflation in Nordrhein-Westfalen schwächt sich deutlich ab

Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Dezember um ein Prozent zurück. Die Daten fließen in die erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes für die Entwicklung in ganz Deutschland ein, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollte. Experten erwarten bei der gesamtdeutschen Inflationsrate im Schnitt einen Wert von 9 Prozent.