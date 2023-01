Sparkasse HRV Sparkasse unterstützt Schuldnerberatung

Die Arbeit der Beratungsstellen wird seit vielen Jahren durch einen dafür eingerichteten Fonds der Sparkassen unterstützt, der seit 1998 existiert. Aktuell erhalten Schuldnerberatungsstellen in NRW rund drei Millionen Euro jährlich von Sparkassen. Seit 1998 flossen Zuschüsse von insgesamt 69 Millionen Euro an die Beratungsstellen. In Hilden finden überschuldete Menschen Unterstützung beim Sozialdienst katholischer Männer und Frauen, in Ratingen ist der Sozialdienst katholischer Frauen der richtige Ansprechpartner. Die Sparkasse HRV förderte die Schuldnerberatungsstellen 2022 in ihrem Geschäftsgebiet mit mehr als 37.000 Euro.