CSU gehen Hubertus Heils Vorschläge zur Senkung des Arbeitslosen-Beitrages nicht weit genug

Berlin Dobrindt dringt auf eine stärkere Entlastung der Arbeitnehmer. Die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung würden bis Ende 2018 auf mehr als 20 Milliarden Euro anwachsen.

Der CSU geht die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (CSU) vorgeschlagene Absenkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung nicht weit genug. Eine Senkung um 0,3 Prozentpunkte sei „nicht ehrgeizig genug“, erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in Berlin. Die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung würden bis Ende des Jahres auf mehr als 20 Milliarden Euro anwachsen. „Die Arbeitslosenversicherung ist aber keine Sparkasse.“

Heil will auch die Bedingungen für den Bezug des Arbeitslosengeldes I verbessern. Anspruch darauf soll künftig bereits haben, wer innerhalb von drei Jahren zehn Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen kann, wie es in einem am Mittwoch von Heil in Berlin vorgestellten Konzept Heils heißt. Bislang müssen innerhalb von zwei Jahren zwölf Monate nachgewiesen werden.