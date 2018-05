Bremer Asylaffäre: Beratung des Innenausschusses lässt viele Fragen offen

Berlin Auch nach den Beratungen des Bundestagsinnenausschusses zur Bremer Asylaffäre bleiben noch viele Fragen zu den Vorgängen in der Hansestadt offen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nahm nach Angaben von Teilnehmern auf der mehrstündigen Sitzung ausführlich Stellung zu den Geschehnissen in der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sprach von einem bundesweit bislang einmaligen „Asylbetrug“.

Den Teilnehmerangaben zufolge äußerten sich Seehofer und Bamf-Chefin Jutta Cordt zunächst gut zwei Stunden lang in Stellungnahmen, bevor die Ausschussmitglieder Gelegenheit zu Fragen hatten.

In 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt

Schuster sagte, der „Asylbetrug“, wie er sich in der Bremer Bamf-Außenstelle zugetragen habe, könne nicht auf das gesamte Bundesamt übertragen werden. Die Vorgänge in der Hansestadt bezeichnete er als „skandalös“. Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll.