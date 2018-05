Für Bamf-Untersuchungsausschuss zeichnet sich keine Mehrheit ab

Berlin AfD und FDP wollen nach der Befragung im Bamf-Skandal an ihrer Forderung nach umfassender Aufklärung festhalten. Grüne, Union und SPD sind skeptisch.

Für einen Untersuchungsausschuss zum Skandal bei der Asylbehörde Bamf zeichnet sich keine Mehrheit ab. Nach Befragungen von Behördenchefin Jutta Cordt und Innenminister Horst Seehofer im Innenausschuss des Bundestages zogen die Parteien am Dienstag unterschiedliche Konsequenzen. Während AfD und FDP am Rande der Sitzung an ihrer Forderung nach umfassender Aufklärung durch einen Untersuchungsausschuss festhielten, zeigten sich die Grünen ebenso wie Union und SPD skeptisch.