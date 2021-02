Vor Bund-Länder-Beratungen : Kanzlerin Merkel will Corona-Lockdown bis 1. März verlängern

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen Lockerungen des Corona-Lockdowns vor dem 1. März ausgesprochen. Sie erwartet, dass die britische Virus-Variante in wenigen Wochen auch in Deutschland dominant sein werde.

„Wir würden nichts gewinnen, wenn wir jetzt vorzeitig aus dem Lockdown rausgehen“, sagte Merkel (CDU) laut Teilnehmern in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin.

Die Zeit, in der die britische Virusvariante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sei entscheidend, um mit aller Kraft die Infektionszahlen herunter zu bekommen, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern am Dienstag in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Sie erwarte, dass die britische Variante des Virus in wenigen Wochen auch in Deutschland die dominante sein werde.