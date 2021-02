Corona-Zahlen : Inzidenz in Düsseldorf hält sich bei 52,3

Ein Arzt im Impfzentrum in Düsseldorf hält den Impfstoff. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Inzidenz hält sich am Dienstag in Düsseldorf bei 52,3. Weitere Corona-Tests in Obdachlosen-Einrichtungen fielen allesamt negativ aus. Am Freitag wurde bekannt, dass der Besucher einer Notschlafstelle mit der britischen Variante infiziert war.

Infizierte Mit Stand Dienstag wurde seit dem 3. März bei insgesamt 16.273 (+5) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Aktuell sind rund 1000 Personen in Düsseldorf infiziert.

Krankenhäuser Von den Infizierten werden 124 in Krankenhäusern behandelt, davon 24 auf Intensivstationen.

Gestorben und genesen Etwa 15.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 233 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Inzidenz Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 52,3 (Vortag: 52,9) – dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100000 Einwohner an.

Abstriche Am Montag, 8. Februar, wurden 21 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 80 Abstriche genommen. Dazu kommen 60 weitere Abstriche durch den mobilen Service. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 101.132 Abstriche vorgenommen.

Impfungen Am Montag, 8. Februar, wurden in Düsseldorf 998 Personen geimpft. Darunter sind 773 Personen, die ihre erste, und 225 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember sind in Düsseldorf 17.608 Menschen geimpft worden, davon haben 8857 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 26.465 Impfungen vorgenommen.

Mutation Nachdem am Freitag bei dem Besucher einer Notschlafstelle ein positiver Befund auf die britische Variante des Coronavirus festgestellt wurde, wurden in den vergangenen Tagen in den Tagesstätten und Notschlafstellen Corona-Tests durchgeführt. Die am Montag, 8. Februar, bei 45 Besuchern und 28 Mitarbeitenden durchgeführten Schnelltests in sieben Einrichtungen sind alle negativ. Auch die PCR-Tests der zwei Kontaktpersonen aus dem Umfeld des Obdachlosen, bei dem die britische Virus-Variante festgestellt wurde, sind negativ.

Von den 21 Kontaktpersonen des betroffenen Obdachlosen befinden sich seit Freitag 18 in der städtischen Quarantäne-Einrichtung FFFZ. Bei neun Personen wurde mittels PCR-Test eine Corona-Infektion festgestellt, davon waren acht Infizierte von der britischen Virus-Variante betroffen. Eine Person ist im Krankenhaus und wurde zwischenzeitlich ebenfalls positiv getestet; auch in diesem Fall wurde die britische Virus-Variante nachgewiesen. Die übrigen Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt.

