Historisches Gebäude wird Museum : Cellist Thomas Beckmann kehrt nicht ins Schumann-Haus zurück

Düsseldorf Der Musiker und Obdachlosen-Aktivist hatte sich lange gegen seinen Auszug aus dem Schumann-Haus gewehrt. Nun hat er sich mit der Stadt geeinigt – und bleibt in einem anderen historischen Gebäude.

Der Cellist und Obdachlosen-Aktivist Thomas Beckmann wird nicht in seine langjährige Wohnung im Schumann-Haus an der Bilker Straße zurückkehren. Er hat sich mit der Stadt geeinigt, dass er im Ratinger Tor bleibt. Dort, in einem der beiden Flügel des einzigen erhaltenen Stadttors und dem ehemaligen Atelier des Malers Markus Lüpertz, sollte er eigentlich nur die Zeit der Sanierung des Schumann-Hauses überdauern. Hans-Georg Lohe teilte auf Nachfrage mit, der Mietvertrag sei entsprechend übertragen worden. Die Verhandlungen hatten sich über Jahre gezogen. Beckmann war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Arbeiten an dem Wohnhaus in der Carlstadt, in dem das Komponistenpaar Clara und Robert Schumann seinen letzten gemeinsamen Wohnsitz hatte, werden derweil fortgesetzt. Wie die Stadt mitteilt, musste die Sanierung für statische Untersuchungen unterbrochen werden, unter anderem, da man bei Tiefbauarbeiten auf Reste der historischen Festungsmauer Düsseldorfs gestoßen sei. Zum Zeitplan bis zum Abschluss der Arbeiten macht die Stadt keine Angaben. „Derzeit wird ein aktualisierter Bauzeitenplan erstellt“, heißt es. In dem Gebäude soll ein Museum zu dem Komponistenpaar entstehen.