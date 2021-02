Kostenpflichtiger Inhalt: Gastbeitrag Stefan Fischer-Fels : Kinder first!

Schon im ersten Lockdown sprach das Junge Schauspielhaus sein Publikum mit Mitmachtipps an. Foto: Junges Schauspiel Düsseldorf/David Baltzer

Den Kindern von heute werden wir morgen als Erwachsene begegnen, sagt der Leiter des Jungen Schauspielhauses. Das heißt auch: Das, was sie heute lernen, werden sie in Politik, Stadtgestaltung, Kulturleben umwandeln. Auch darum ist es so wichtig, ihnen gerade in Zeiten der Pandemie Kultur und Bildung zugänglich zu machen. Ein Gastbeitrag.