„Der Krieg hat sich verändert“ : Delta soll so ansteckend sein wie Windpocken

Delta soll so ansteckend sein wie Windpocken

New York Die amerikanische Gesundheitsbehörde warnt davor, dass die Delta-Variante ähnlich infektiös wie Windpocken sein soll. Doch es gibt auch Kritik an der Theorie.

Die Delta-Variante des Coronavirus ist der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge so ansteckend wie Windpocken und kann den Schutz von Impfungen leichter durchbrechen. Die Virusmenge in Infizierten sei dabei deutlich höher als bei der ursprünglichen Variante und eine Ansteckung könne leichter weitergegeben werden, heißt es in einer internen CDC-Präsentation, die von der „Washington Post“ veröffentlicht wurde.