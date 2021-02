Wintereinbruch in Düsseldorf : Splitt statt Salz - wann und wie vor dem Haus geräumt werden muss

An einigen Stellen - hier in Benrath - räumt die Awista die Gehwege. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Schnee und Eis haben Düsseldorf seit dem Wochenende im Griff. Anwohner sind verpflichtet, die Gehwege vor ihrem Haus zu räumen. Darauf weist die Stadt hin. Wann, wie und womit geräumt werden muss.

Die Räumpflicht gilt an Werktagen von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr gefallener Schnee muss am folgenden Tag bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr beseitigt sein.