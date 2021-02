„Wir sind nicht auf Island“ : Düsseldorfer Radfahrer kritisieren schlecht geräumte Radwege – Stadtreinigung wehrt sich

Der ADFC kritisiert schlecht geräumte Radwege, hier am Sonntag auf der Vagedesstraße. Foto: ADFC

Der Fahrradverein ADFC dokumentiert Schnee und Eis auf Radwegen und fordert eine gründlichere Reinigung. Das zuständige Unternehmen Awista hat auf die Kritik reagiert – in teilweise rustikalem Tonfall. Die Radfahrer erhalten einen Tipp.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Düsseldorfer Mitglieder des Fahrradvereins ADFC zeigen sich verärgert über zugeschneite und vereiste Radwege in der Landeshauptstadt – und stoßen bei der Stadtreinigung Awista mit ihrer Kritik offenbar nicht nur auf Verständnis. Die Stadtwerketochter, die auch für den Winterdienst auf öffentlichen Straßen zuständig ist, hat bei Facebook reagiert – und einen Tipp für Radfahrer, die auf Nummer sicher gehen wollen.

Zwar ist das Fahrrad bei Wintereinbrüchen nicht für viele Menschen das Verkehrsmittel der Wahl, die Radwege sollen und müssen aber genauso geräumt werden wie Bürgersteige oder Fahrbahnen. Das ist in der Regel der Auftrag der Awista. ADFC-Mitglieder haben in den vergangenen Tagen fleißig mit Fotos dokumentiert, dass es in der Praxis oft hakt. Zu sehen ist, dass teilweise selbst auf Hauptstraßen nur die Autospuren, nicht aber die Radwege von Schnee und Eis befreit sind.