Konflikt zwischen Türkei und Griechenland : Merkel spricht wegen Mittelmeerstreit direkt mit Erdogan

Berlin/Ankara Die direkte Diplomatie soll zur Lösung beitragen: Kanzlerin Angela Merkel setzt im Streit zwischen der Türkei sowie Griechenland und Zypern im östlichen Mittelmeer weiterhin auf Dialog.

In einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan habe Merkel am Montag die jüngsten positiven Signale und Entwicklungen im östlichen Mittelmeer begrüßt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die Kanzlerin habe betont, dass es nun wichtig sei, in den strittigen Fragen Fortschritte im Dialog zu erreichen.