Pandemie in Radevormwald : Zahl der Corona-Infizierten sinkt weiter auf jetzt 42

Die Impfungen laufen ganz langsam auf Hochtouren – in Pflegeeinrichtungen, aber auch im Impfzentrum in Gummersbach. Foto: dpa/Felix Kästle

Radevormwald Nachdem die Zahl der Infizierten in Radevormwald am Montag um fünf auf 47 gesunken war, registrierte der Kreis am Dienstag weitere fünf Fälle weniger, so dass aktuell noch 42 Radevormwalder mit dem Coronavirus infiziert sind.

Bei den aktuellen Corona-Infektionszahlen ist ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen. Nachdem die Zahl der Infizierten in Radevormwald bereits am Montag um fünf auf 47 gesunken war, registrierte der Oberbergische Kreis am Dienstag weitere fünf Fälle weniger, so dass aktuell noch 42 Radevormwalder mit dem Coronavirus infiziert sind und sich in Quarantäne befinden müssen. In Hückeswagen blieb die Zahl der Infizierten mit vier auf konstant niedrigem Niveau. Derzeit sind kreisweit 279 Personen positiv getestet, seit Sonntag kamen 14 weitere Fälle hinzu.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 7918 Personen positiv getestet, 7498 sind genesen aus der Quarantäne entlassen worden. Derzeit werden 84 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, die positiv getestet worden sind, neun davon werden derzeit beatmet. Bislang sind kreisweit 141 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

Der Kreis veröffentlicht seine Allgemeinverfügungen zur Quarantäne-Anordnung für Kontaktpersonen in oberbergischen Einrichtungen im Internet unter www.obk.de/corona-av Diese Auflistung wird fortlaufend ergänzt und umfasst derzeit für Radevormwald die Vivo-Wohngemeinschaft an der Elberfelder Straße, in der es einen größeren Ausbruch gegeben hat. Die Anordnung gilt bis einschließlich 16. Februar.

Die 7-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist weiter gesunken – um 3,3 auf jetzt 84,5. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 802 Personen, elf weniger als noch am Montag.

In den anderen oberbergischen Kommunen zeichnet sich folgendes Bild bei den Infektionszahlen – Bergneustadt: 13, Engelskirchen: 18, Gummersbach: 70, Lindlar: 14, Marienheide: 13, Morsbach: 3, Nümbrecht: 7, Reichshof: 20, Waldbröl: 15, Wiehl: 24 und Wipperfürth: 6. Durch das Gesundheitsamt erfasst und informiert, aber in der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet sind derzeit 30 Personen.