Corona-Folgen für Energiesektor : Die Pandemie verdrängt die Kohle aus dem Strommix

Berlin Die Corona-Krise bremst das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben aus - bei der Energiewende ist es genau umgekehrt. Hier könnte die Pandemie zum Beschleuniger des Kohleausstiegs werden, wie eine neue Studie zeigt. Nicht alle gehen bei dem Turbo mit.

Im Bundesumweltministerium (BMU) spricht man mit Blick auf die Kohle von einem „Auslaufmodell“. Spätestens seit der Reform des europäischen Zertifikatehandels werde die Kohle als Energieträger für die Betreiber „immer unwirtschaftlicher“, teilt ein Ministeriumssprecher mit. Gleichzeitig nehme der Anteil der Erneuerbaren ständig zu. Im vergangenen Jahr betrug dieser in Deutschland bereits fast die Hälfte am Gesamtstromverbrauch. „Auch wenn nach dem Ende der Covid19-Pandemie und des Herunterfahrens von Industrie und Handel der Stromverbrauch wieder zulegen dürfte, wird der Anteil der Kohle am Gesamtstrommix weiter abnehmen“, so der Sprecher. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte Mitte Januar im Interview mit unserer Redaktion mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren gefordert. Schulze strebt dazu 100 Terawattstunden an zusätzlichem Wind- und Sonnenstrom bis 2030 an. „Konkret heißt das, dass wir das Ausbautempo in diesem Jahrzehnt im Vergleich zu den bisherigen Planungen verdoppeln müssen“, sagte Schulze.