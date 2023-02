Werbeverbot geplant Özdemir will „Zuckerbomben“ entschärfen

Werbung für Ungesundes soll nicht mehr erlaubt sein, wenn sie sich gezielt an Kinder unter 14 Jahren wendet. Dabei geht es um Produkte mit zu viel Fett, Zucker und Salz. Bei der Feststellung soll sich an den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO orientiert werden. Das Verbot soll für alle relevanten Medien, also Fernseh- und Radiosendungen sowie Online-Netzwerke und Influencer-Kanäle bei Youtube von 06.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr abends gelten. „Wir machen kein allgemeines Werbeverbot“, unterstrich Özdemir. „Auch für Chips und Schokolade darf weiter geworben werden“ - wenn sie sich nicht an Kinder wendet.