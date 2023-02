“Mehr Bock auf Arbeit“ Arbeitgeberpräsident fordert längere Arbeitszeiten

Die Rente mit 63 nannte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete eine „offenkundige Fehlleistung der Politik“. Je besser Ausbildung und Gehalt, desto früher verabschiedeten sich inzwischen Mitarbeiter in den Ruhestand. In diesem Jahr würden 250.000 Beschäftigte abschlagsfrei in die Frührente gehen. „Dadurch verlieren wir viele hervorragende Mitarbeiter in den Betrieben.“