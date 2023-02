Wer regiert im Roten Rathaus? Warum es in Berlin jetzt schnell einen Neustart braucht

Wenn man etwas über politische Floskeln lernen will, dann war man in den vergangenen Wochen in Berlin richtig. Allerdings diesmal nicht bei den Bundes-, sondern bei den Landespolitikern: Im Poker um die Macht im Roten Rathaus lassen sich die Beteiligten nicht in die Karten schauen. Vielmehr flüchteten sie sich in den Statements nach ihren Sondierungstreffen oft in inhaltlich wenig konkrete Aussagen. Demnach waren die bisherigen Gespräche „offen“, „ernst“, „konstruktiv“ oder „lösungsorientiert“. Die Parteien entdeckten dabei „Schnittmengen“, räumten aber auch „unterschiedliche Auffassungen“ bei bestimmten Themen ein, ließen bestimmte „Vorlieben“ erkennen, aber „Substanzielles“ dürfe man nicht erwarten, dafür „sei der Ausgang ja noch völlig offen“.