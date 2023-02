Video zeigt die Äußerung Alice Schwarzer soll ZDF-Reporter Fabian Köster nach Interview beleidigt haben

Am Samstag organisierten Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer in Berlin die Kundgebung „Aufstand für den Frieden“, welche – ebenso wie die hunderttausendfach unterschriebene Petition „Manifest für den Frieden“ – für viel Diskussion sorgte. Ein Video der ganzen Veranstaltung, live mitgefilmt des nach eigenen Angaben „alternativen Medienmachers“ Elijah Tee, zeigt nun ein Interview des ZDF-Reporters der „heute-show“ Fabian Köster mit Alice Schwarzer, in dem sie ihm gegenüber ausfällig geworden ist. In dem Mitschnitt, der auf YouTube veröffentlicht ist, ist zu sehen, wie Schwarzer sich nach der Demo einen Weg durch die Menge bahnt als sie von Köster um eine Stellungnahme gebeten wird. „Ach, die Satire-Sendung“, sagt sie, nachdem Köster sich vorgestellt hatte, und dann „Wissen Sie, Sie langweilen mich“, als der Journalist die Neigung vieler Demonstranten gegenüber der Nato ansprach. Daraufhin brach sie das Interview ab.