Fakt 9 über Adipositas: Die Stigmatisierung von Menschen mit großem Übergewicht kann zu psychischen Erkrankungen führen.

Zumindest geraten die Betroffenen aber dauerhaft unter Druck, da sie Scham empfinden, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Stattdessen isolieren sie sich. Um dies zu verhindern und den Erkrankten langfristig auf ihrem Weg in ein gesünderes Leben beizustehen, gibt es in Deutschland rund 150 Adipositas-Selbsthilfegruppen, in denen man Kontakt zu Gleichgesinnten bekommt, mit denen man sich austauschen und gemeinsame Unternehmungen starten kann.