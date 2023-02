Nach Malis Nein zur Ukraine-Resolution Neue Zweifel am Bundeswehr-Einsatz in Mali

Wie lange bleibt die Bundeswehr noch in Mali? Der gegenwärtig gefährlichste Einsatz deutscher Streitkräfte im Ausland soll nach bisherigem Plan im Mai 2024 beendet werden. Doch nun hat die Zentralregierung in Bamako ein Signal auch an Deutschland gesendet, das neue Zweifel am Sinn dieser riskanten Militärmission aufkommen lassen. Mali hatte sich am vergangenen Donnerstag bei der Abstimmung über die Ukraine-Resolution der UN-Generalversammlung in New York offen auf die Seite Russlands geschlagen. Die Militärregierung des westafrikanischen Staates, die seit Monaten freie Wahlen verschleppt, ist damit einer der letzten Russland-Unterstützer auf der Weltbühne. Neben Weißrussland stellten sich nur noch Nordkorea, Eritrea, Syrien, Nicaragua und eben Mali an die Seite von Kreml-Herrscher Wladimir Putin.