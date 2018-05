Bundesnetzagentur wird 20 - Angela Merkel mahnt zur Eile beim Netzausbau

Bonn Die Bundesnetzagentur wird 20. Als Regulierungsbehörde für Post, Telekommunikation und Stromnetze spielt sie eine zentrale Rolle bei Energiewende und Breitbandausbau. Der Bundeskanzlerin geht es bei diesen Themen nicht schnell genug.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zur Eile beim Stromnetz- und Breitbandausbau aufgerufen. Zwar sei man etwa beim Glasfaserausbau voran gekommen, sagte Merkel am Dienstag beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Bundesnetzagentur in Bonn. „Allerdings tobt da noch eine Schlacht, die wir wirklich auch noch schlagen müssen“, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Festrede mit Blick auf die Kosten des Ausbaus auch im ländlichen Raum, wo die Nachfrage nicht immer gewährleistet sei.