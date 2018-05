Regierung mauert beim „Staatstrojaner“ - Kritik von den Grünen

Berlin Vor einem Jahr als Änderung im Eiltempo durchs Parlament getrieben, hat das BKA nun deutlich mehr Möglichkeiten, ganze Rechner auszulesen und verschlüsselte Kommunikation in Echtzeit mitzulesen. Den Richtervorbehalt halten die Grünen für eine Farce.

In der Konsequenz besserte die Koalition das Gesetz zur Technischen Kommunikations-Überwachung (TKÜ) nach und erleichterte das Platzieren von „Staatstrojanern“, also kleinen Spionageprogramme, die dem BKA melden, was der Verdächtige schreibt, bevor es verschlüsselt wird, und was er als Antwort liest, nachdem es entschlüsselt wurde. Ein wichtiger Meilenstein für die Sicherheitsbehörden. Doch ist damit rechtsstaatlich auch alles in Ordnung?